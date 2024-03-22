Reuters: Киев отказался от списка спонсоров войны из-за давления Пекина и Парижа

Украинские власти решили отказаться от списка «международных спонсоров войны» в связи с давлением со стороны Китая и Франции.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Автор материала считает, что вынужденный отказ Украины от подобного списка, который играет роль международного «позорного столба», может свидетельствовать о том, что у Киева возникли трудности с сохранением международной поддержки.

В феврале Киев ввёл запрет на поставку ВСУ товаров компаний, которые входят в украинский «список международных спонсоров войны».