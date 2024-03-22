RT в Telegram
Подпишись

Reuters: Киев отказался от списка спонсоров войны из-за давления Пекина и Парижа

Короткая ссылка
Украинские власти решили отказаться от списка «международных спонсоров войны» в связи с давлением со стороны Китая и Франции.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Автор материала считает, что вынужденный отказ Украины от подобного списка, который играет роль международного «позорного столба», может свидетельствовать о том, что у Киева возникли трудности с сохранением международной поддержки.

В феврале Киев ввёл запрет на поставку ВСУ товаров компаний, которые входят в украинский «список международных спонсоров войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить