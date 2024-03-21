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МИД: Россия не советует кому-либо проверять её готовность к жёсткому ответу

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Замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, отметил, что Москва не советует проверять её готовность к жёсткому ответу.
МИД: Россия не советует кому-либо проверять её готовность к жёсткому ответу
  • РИА Новости

«Никому не советовали бы... опытным путём проверять готовность нашей страны к адекватному и жёсткому ответу», — сказал он в интервью kp.ru.

Ранее начальник генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард отметил, что помощь Украине «может пойти дальше поставок оружия».

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подчеркнул, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс».

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