МИД: Россия не советует кому-либо проверять её готовность к жёсткому ответу
- РИА Новости
«Никому не советовали бы... опытным путём проверять готовность нашей страны к адекватному и жёсткому ответу», — сказал он в интервью kp.ru.
Ранее начальник генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард отметил, что помощь Украине «может пойти дальше поставок оружия».
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подчеркнул, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс».