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Нарышкин: Ближний Восток не будет двигаться в русле интересов США в нефтедобыче

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Соединённые Штаты не смогут вынудить страны Ближнего Востока двигаться в русле их интересов в отношении нефтедобычи.
Нарышкин: Ближний Восток не будет двигаться в русле интересов США в нефтедобыче
  • РИА Новости

Об этом в документальном проекте «Нефть» заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Гегемон уже не тот. Он уже не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов Соединённых Штатов Америки», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американцы постоянно используют нефть в качестве оружия.

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