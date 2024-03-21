Нарышкин: Ближний Восток не будет двигаться в русле интересов США в нефтедобыче
- РИА Новости
Об этом в документальном проекте «Нефть» заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Гегемон уже не тот. Он уже не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов Соединённых Штатов Америки», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американцы постоянно используют нефть в качестве оружия.