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Пентагон: победа России на Украине станет стратегической победой Китая

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Победа России в конфликте на Украине станет и стратегической победой Китая, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.
Пентагон: победа России на Украине станет стратегической победой Китая
  • Gettyimages.ru

«С нашей точки зрения, стратегическая победа России на Украине будет стратегической победой лидера Китая Си Цзиньпина», — цитирует его ТАСС.

Американский адмирал призвал законодателей поскорее одобрить выделение новой финансовой помощи союзникам, которая также подразумевает финансирование противодействия США Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Стратегическая победа президента Путина станет стратегическим поражением Соединённых Штатов и стратегической победой Китая», — добавил Акуилино.

Ранее издание Politico сообщило, что Китай может отказаться от участия в переговорах по Украине без России.

При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве не теряют надежды на участие КНР в диалоге.

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