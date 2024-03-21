В конгрессе назвали «неразумными» попытки США вытеснить Россию и КНР из Африки

Попытки Соединённых Штатов вытеснить Россию и Китай из Африки, в том числе силовым путём, неразумны. Такую точку зрения высказал член палаты представителей США демократ Адам Смит.

Выступая на слушаниях в конгрессе, он заявил, что Россия и Китай являются мировыми державами и они будут присутствовать в Африке. И США, по его словам, сделать с этим ничего не смогут.

«А — этого не произойдёт. Б — было бы чрезвычайно неразумно это делать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол России в Зимбабве Николай Красильников сообщил, что африканская страна хочет развивать отношения с Москвой, несмотря на давление США.