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В конгрессе назвали «неразумными» попытки США вытеснить Россию и КНР из Африки

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Попытки Соединённых Штатов вытеснить Россию и Китай из Африки, в том числе силовым путём, неразумны. Такую точку зрения высказал член палаты представителей США демократ Адам Смит.
В конгрессе назвали «неразумными» попытки США вытеснить Россию и КНР из Африки
  • AP

Выступая на слушаниях в конгрессе, он заявил, что Россия и Китай являются мировыми державами и они будут присутствовать в Африке. И США, по его словам, сделать с этим ничего не смогут.

«А — этого не произойдёт. Б — было бы чрезвычайно неразумно это делать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол России в Зимбабве Николай Красильников сообщил, что африканская страна хочет развивать отношения с Москвой, несмотря на давление США.

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