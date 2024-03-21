RT в Telegram
Подпишись

Посол: Зимбабве хочет развивать отношения с Россией, несмотря на давление США

Короткая ссылка
Зимбабве хочет развивать отношения с Россией, несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов, сообщил российский посол в африканской стране Николай Красильников.
Посол: Зимбабве хочет развивать отношения с Россией, несмотря на давление США
  • © AP Photo / Armando Franca

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Американцы оказывают давление на Зимбабве, открыто призывая прекратить сотрудничество с нами, продолжая санкционный прессинг на Хараре», — сказал собеседник агентства. 

Однако, несмотря на это, отметил Красильников, Зимбабве не только дорожит отношениями с Россией, но и выступает за наращивание двустороннего сотрудничества.

В декабре 2023 года Россия отправила Зимбабве гуманитарную партию удобрений объёмом более 23 тыс. т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить