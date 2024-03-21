Посол: Зимбабве хочет развивать отношения с Россией, несмотря на давление США
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Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Американцы оказывают давление на Зимбабве, открыто призывая прекратить сотрудничество с нами, продолжая санкционный прессинг на Хараре», — сказал собеседник агентства.
Однако, несмотря на это, отметил Красильников, Зимбабве не только дорожит отношениями с Россией, но и выступает за наращивание двустороннего сотрудничества.
В декабре 2023 года Россия отправила Зимбабве гуманитарную партию удобрений объёмом более 23 тыс. т.