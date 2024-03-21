Посол: Зимбабве хочет развивать отношения с Россией, несмотря на давление США

Зимбабве хочет развивать отношения с Россией, несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов, сообщил российский посол в африканской стране Николай Красильников.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Американцы оказывают давление на Зимбабве, открыто призывая прекратить сотрудничество с нами, продолжая санкционный прессинг на Хараре», — сказал собеседник агентства.

Однако, несмотря на это, отметил Красильников, Зимбабве не только дорожит отношениями с Россией, но и выступает за наращивание двустороннего сотрудничества.

В декабре 2023 года Россия отправила Зимбабве гуманитарную партию удобрений объёмом более 23 тыс. т.