В «Уралхиме» сообщили об отправке партии удобрений для Зимбабве

Гуманитарная партия удобрений объёмом более 23 тыс. т отправлена для Зимбабве. Об этом сообщили в пресс-службе группы «Уралхим».

Отмечается, что удобрения погрузили на судно в портах Риги и Гента, оно направляется на Африканский континент.

«Поставка, включающая хлористый калий и NPKS-удобрения, вновь осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН», — говорится в заявлении компании.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что Россия готова удовлетворить потребности продовольственного рынка. Однако этому препятствуют односторонние ограничения.