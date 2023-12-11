В «Уралхиме» сообщили об отправке партии удобрений для Зимбабве
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Отмечается, что удобрения погрузили на судно в портах Риги и Гента, оно направляется на Африканский континент.
«Поставка, включающая хлористый калий и NPKS-удобрения, вновь осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН», — говорится в заявлении компании.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что Россия готова удовлетворить потребности продовольственного рынка. Однако этому препятствуют односторонние ограничения.