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Пашинян встретился с Макроном и обсудил с ним Южный Кавказ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, они провели переговоры о ситуации на Южном Кавказе, а также отношения Еревана и Баку.
Пашинян встретился с Макроном и обсудил с ним Южный Кавказ
  • РИА Новости

Встреча прошла в рамках саммита по атомной энергетике в Брюсселе.

«Затронуты шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа. Состоялся обмен мыслями о дальнейшем развитии и расширении сотрудничества Армения — Европейский союз», — сообщила пресс-служба Пашиняна.

Перед этим Никол Пашинян обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

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