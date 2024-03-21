Пашинян встретился с Макроном и обсудил с ним Южный Кавказ
- РИА Новости
Встреча прошла в рамках саммита по атомной энергетике в Брюсселе.
«Затронуты шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа. Состоялся обмен мыслями о дальнейшем развитии и расширении сотрудничества Армения — Европейский союз», — сообщила пресс-служба Пашиняна.
Перед этим Никол Пашинян обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мирный договор между Арменией и Азербайджаном.