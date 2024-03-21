Эстония направит Украине военную помощь на €20 млн

Власти Эстонии направят Украине пакет военной помощи на сумму €20 млн. Она будет включать в том числе поставку противотанковых орудий, снайперского снаряжения и боеприпасов.

Как сообщил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Киеве, этот пакет должен принести «максимальную пользу» Украине «и при этом не нанести ущерба обороноспособности Эстонии».

«В пакет помощи входят безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые материалы, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы малого калибра», — приводятся его слова на сайте Минобороны.

Ранее сообщалось о решении Финляндии выделить €30 млн на совместные закупки боеприпасов для Украины по инициативе Чехии.