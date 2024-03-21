Буякевич: страны НАТО перестали скрывать присутствие своих военных на Украине
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По его словам, страны НАТО продолжают наращивать гибридную агрессию против России, в том числе через опосредованное участие в конфликте на Украине.
«В НАТО перестали скрывать факты присутствия своих военнослужащих на Украине, включая участие в организации и планировании военных операций», — заявил Буякевич.
Он также добавил, что бывшие и действующие военные стран НАТО находятся в зоне СВО в роли консультантов, операторов, а также в виде наёмников.
Ранее Буякевич заявил, что Россия не питает иллюзий о скором урегулировании конфликта на Украине.