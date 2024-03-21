RT в Telegram
Подпишись

Буякевич: страны НАТО перестали скрывать присутствие своих военных на Украине

Короткая ссылка
Страны — участницы Североатлантического альянса перестали скрывать присутствие своих военнослужащих на территории Украины. Об этом сообщил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Буякевич: страны НАТО перестали скрывать присутствие своих военных на Украине
  • Gettyimages.ru

По его словам, страны НАТО продолжают наращивать гибридную агрессию против России, в том числе через опосредованное участие в конфликте на Украине.

«В НАТО перестали скрывать факты присутствия своих военнослужащих на Украине, включая участие в организации и планировании военных операций», — заявил Буякевич.

Он также добавил, что бывшие и действующие военные стран НАТО находятся в зоне СВО в роли консультантов, операторов, а также в виде наёмников.

Ранее Буякевич заявил, что Россия не питает иллюзий о скором урегулировании конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить