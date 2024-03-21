Буякевич: страны НАТО перестали скрывать присутствие своих военных на Украине

Страны — участницы Североатлантического альянса перестали скрывать присутствие своих военнослужащих на территории Украины. Об этом сообщил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, страны НАТО продолжают наращивать гибридную агрессию против России, в том числе через опосредованное участие в конфликте на Украине.

«В НАТО перестали скрывать факты присутствия своих военнослужащих на Украине, включая участие в организации и планировании военных операций», — заявил Буякевич.

Он также добавил, что бывшие и действующие военные стран НАТО находятся в зоне СВО в роли консультантов, операторов, а также в виде наёмников.

Ранее Буякевич заявил, что Россия не питает иллюзий о скором урегулировании конфликта на Украине.