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FT: Макрон предложит увеличить расходы ЕС на оборону за счёт выпуска облигаций

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита Европейского союза в Брюсселе намерен призвать лидеров стран ЕС увеличить расходы на оборону за счёт выпуска совместных облигаций.
FT: Макрон предложит увеличить расходы ЕС на оборону за счёт выпуска облигаций
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Financial Times.

Как рассказал изданию представитель Елисейского дворца, Франция будет настаивать на поиске инновационных источников финансирования.

«Итак, еврооблигации для нас... должны быть рассмотрены», — сказал он.

При этом, как пишет издание, ряд стран, среди которых Германия, Нидерланды и Дания, не поддерживают идею совместного заимствования.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что после завершения специальной военной операции Россия восстановит силы своей армии быстрее, чем страны Европы.

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