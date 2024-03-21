FT: Макрон предложит увеличить расходы ЕС на оборону за счёт выпуска облигаций

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита Европейского союза в Брюсселе намерен призвать лидеров стран ЕС увеличить расходы на оборону за счёт выпуска совместных облигаций.

Об этом пишет газета Financial Times.

Как рассказал изданию представитель Елисейского дворца, Франция будет настаивать на поиске инновационных источников финансирования.

«Итак, еврооблигации для нас... должны быть рассмотрены», — сказал он.

При этом, как пишет издание, ряд стран, среди которых Германия, Нидерланды и Дания, не поддерживают идею совместного заимствования.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что после завершения специальной военной операции Россия восстановит силы своей армии быстрее, чем страны Европы.