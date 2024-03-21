FT: Макрон предложит увеличить расходы ЕС на оборону за счёт выпуска облигаций
- РИА Новости
Об этом пишет газета Financial Times.
Как рассказал изданию представитель Елисейского дворца, Франция будет настаивать на поиске инновационных источников финансирования.
«Итак, еврооблигации для нас... должны быть рассмотрены», — сказал он.
При этом, как пишет издание, ряд стран, среди которых Германия, Нидерланды и Дания, не поддерживают идею совместного заимствования.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что после завершения специальной военной операции Россия восстановит силы своей армии быстрее, чем страны Европы.