Страны Запада никак не могут повлиять на двусторонние партнёрские отношения России и Индии, пишет издание Advance.

По мнению автора статьи, поздравление премьер-министра Индии Нарендры Моди с переизбранием на пост главы государства, адресованное президенту России Владимиру Путину, в котором он выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух стран, стало крупнейшим провалом Запада, который стремится создать фронт сопротивления против Москвы.

Обозреватель напомнил, что Индия установила дружественные отношения с Россией ещё во времена СССР. В настоящий момент она продолжает развивать сотрудничество с Москвой в рамках БРИКС.

Ранее Путин и Моди в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на координацию стран в многосторонних форматах, в том числе ШОС и БРИКС.