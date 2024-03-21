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Advance: страны Запада никак не могут повлиять на отношения России и Индии

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Страны Запада никак не могут повлиять на двусторонние партнёрские отношения России и Индии, пишет издание Advance.
Advance: страны Запада никак не могут повлиять на отношения России и Индии
  • РИА Новости

По мнению автора статьи, поздравление премьер-министра Индии Нарендры Моди с переизбранием на пост главы государства, адресованное президенту России Владимиру Путину, в котором он выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух стран, стало крупнейшим провалом Запада, который стремится создать фронт сопротивления против Москвы.

Обозреватель напомнил, что Индия установила дружественные отношения с Россией ещё во времена СССР. В настоящий момент она продолжает развивать сотрудничество с Москвой в рамках БРИКС.

Ранее Путин и Моди в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на координацию стран в многосторонних форматах, в том числе ШОС и БРИКС.

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