МЧС: Ил-76 МЧС России с 29 тоннами гумпомощи для жителей Газы вылетел в Египет
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Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
«Самолёт вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. На борту Ил-76 ведомства порядка 29 т груза», — сообщает ведомство в Telegram.
В гуманитарную помощь входят спальные принадлежности, предметы личной гигиены и продукты питания.
В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят её населению сектора Газа.
Ранее власти Саудовской Аравии объявили, что выделят $40 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
16 марта военно-воздушные силы Германии сообщили о сбросе гуманитарной помощи над сектором Газа, на парашютах спустили контейнеры с продуктами питания весом 4 т.