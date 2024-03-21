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МЧС: Ил-76 МЧС России с 29 тоннами гумпомощи для жителей Газы вылетел в Египет

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Самолёт Ил-76 с гумпомощью общим весом 29 т вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш, после чего представители Египетского общества Красного Полумесяца передадут его в сектор Газа.
МЧС: Ил-76 МЧС России с 29 тоннами гумпомощи для жителей Газы вылетел в Египет
  • © МЧС России/Telegram

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Самолёт вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. На борту Ил-76 ведомства порядка 29 т груза», — сообщает ведомство в Telegram.

В гуманитарную помощь входят спальные принадлежности, предметы личной гигиены и продукты питания.

В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят её населению сектора Газа.

Ранее власти Саудовской Аравии объявили, что выделят $40 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

16 марта военно-воздушные силы Германии сообщили о сбросе гуманитарной помощи над сектором Газа, на парашютах спустили контейнеры с продуктами питания весом 4 т.

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