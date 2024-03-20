Саудовская Аравия выделит БАПОР $40 млн для помощи жителям сектора Газа
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Об этом сообщил Центр гуманитарной помощи имени короля Салмана в социальной сети Х.
«Королевство выделит БАПОР $40 млн, которые пойдут на поддержку усилий БАПОР по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объёме.
Также он сообщил, что Россия призывает пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля.