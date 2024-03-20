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Саудовская Аравия выделит БАПОР $40 млн для помощи жителям сектора Газа

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Власти Саудовской Аравии объявили, что выделят $40 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Саудовская Аравия выделит БАПОР $40 млн для помощи жителям сектора Газа
  • AP
  • © MOHAMMED ABED

Об этом сообщил Центр гуманитарной помощи имени короля Салмана в социальной сети Х.

«Королевство выделит БАПОР $40 млн, которые пойдут на поддержку усилий БАПОР по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объёме.

Также он сообщил, что Россия призывает пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля.

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