Учёные считают, что Великобритания желает создать буферную зону вокруг Киева
В статье для журнала «Национальная оборона» они отметили, что Лондон к маю предлагает подготовить к вводу на Украину силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши.
«По мнению Лондона, высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, что подорвёт наступательные возможности России и вынудит её пойти на переговоры», — говорится в материале.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации, её надо избегать.