Учёные считают, что Великобритания желает создать буферную зону вокруг Киева

Великобритания собирается создать из высокоманёвренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева. Такое мнение высказали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.

В статье для журнала «Национальная оборона» они отметили, что Лондон к маю предлагает подготовить к вводу на Украину силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши.

«По мнению Лондона, высвободившиеся силы ВСУ будут направлены в зону боевых действий, что подорвёт наступательные возможности России и вынудит её пойти на переговоры», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации, её надо избегать.