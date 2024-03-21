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Российское посольство посоветовало Австралии сосредоточиться на своих проблемах

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Посольство России в Австралии посоветовало австралийским властям сосредоточиться на проблемах своей страны.

В Telegram-канале российской дипмиссии также призвали воздержаться от попыток поставить под сомнение честность и демократичность выборов в России.

«В отличие от «либеральных демократий» вроде Австралии, где, например, премьер-министром может стать и нередко становится человек, за которого никто не голосовал, возглавить российское государство невозможно иначе как, получив поддержку избирателей на всеобщих прямых выборах», — говорится в сообщении.

Также в российском посольстве подчеркнули, что попытка Канберры поставить под сомнение честность выборов в России оскорбительна для граждан страны, в том числе и живущих в Австралии.

Ранее в ЦИК заявили, что президент России Владимир Путин набрал на выборах за рубежом 72,3%.

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