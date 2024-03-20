ЦИК России: Путин набрал на выборах президента за рубежом 72,3%
- РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, на втором месте кандидат Владислав Даванков — 16,65%.
Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набрал 2,22% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 1,97%.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что показатель чистоты выборов президента России находится на беспрецедентно высоком уровне.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что за рубежом на выборах президента России проголосовали более 383 тыс. россиян.