ЦИК России: Путин набрал на выборах президента за рубежом 72,3%

Действующий лидер России Владимир Путин в ходе голосования на выборах президента страны за рубежом набрал 72,3%, следует из данных ЦИК.

РИА Новости

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Как сообщает РИА Новости, на втором месте кандидат Владислав Даванков — 16,65%. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набрал 2,22% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 1,97%. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что показатель чистоты выборов президента России находится на беспрецедентно высоком уровне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что за рубежом на выборах президента России проголосовали более 383 тыс. россиян.