RT в Telegram
Подпишись

Контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что убеждён в существовании инопланетян

Короткая ссылка
Контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил, что убедился в существовании инопланетной жизни.

В эфире YouTube-канала Кристиана Харлоффа он рассказал, что поверить в инопланетян его заставила сделанная США в 2015 году видеозапись под названием GoFast, где якобы зафиксирован неопознанный летающий объект.

«Я увидел видео ещё до того, как оно был опубликовано. Я получил его по секретному каналу и лишний раз убедился, что мы не одни», — добавил Галлодет.

Ранее увольняющийся директор Пентагона по аномалиям Шон Киркпатрик не исключил внеземной природы НЛО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить