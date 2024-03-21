Контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что убеждён в существовании инопланетян

Контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил, что убедился в существовании инопланетной жизни.

В эфире YouTube-канала Кристиана Харлоффа он рассказал, что поверить в инопланетян его заставила сделанная США в 2015 году видеозапись под названием GoFast, где якобы зафиксирован неопознанный летающий объект.

«Я увидел видео ещё до того, как оно был опубликовано. Я получил его по секретному каналу и лишний раз убедился, что мы не одни», — добавил Галлодет.

Ранее увольняющийся директор Пентагона по аномалиям Шон Киркпатрик не исключил внеземной природы НЛО.