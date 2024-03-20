ТАСС: власти Британии на планируют отправлять войска на Украину

Правительство Великобритании не планирует отправлять свои войска на территорию Украины, заявил представитель британского премьера Риши Сунака.

«Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооружёнными силами Украины», — сказал он ТАСС.

В канцелярии британского премьера подчеркнули, что сразу исключили возможность полноценного развёртывания войск на Украине после заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить контингент на Украину.

По его словам, на начальном этапе контингент составит порядка 2 тыс. военных.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не поддерживает предложение Франции о возможной отправке войск НАТО на Украину, поскольку это приведёт к эскалации конфликта.