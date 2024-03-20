Министр обороны Субианто одержал победу на выборах президента Индонезии
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- © Dita Alangkara
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, озвученные ЦИК Индонезии.
Отмечается, что Субианто одержал победу в 36 из 38 провинций страны и за рубежом.
Его инаугурация пройдёт 20 октября. Соперники Субианто Ганжар Праново и Анис Басведан не признали поражения и планируют оспорить результаты выборов в Конституционном суде Индонезии.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Субианто с победой на президентских выборах.