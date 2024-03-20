Министр обороны Субианто одержал победу на выборах президента Индонезии

Президентом Индонезии избран глава Минобороны страны Прабово Субианто.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, озвученные ЦИК Индонезии.

Отмечается, что Субианто одержал победу в 36 из 38 провинций страны и за рубежом.

Его инаугурация пройдёт 20 октября. Соперники Субианто Ганжар Праново и Анис Басведан не признали поражения и планируют оспорить результаты выборов в Конституционном суде Индонезии.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Субианто с победой на президентских выборах.