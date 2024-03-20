RT в Telegram
Подпишись

Министр обороны Субианто одержал победу на выборах президента Индонезии

Короткая ссылка
Президентом Индонезии избран глава Минобороны страны Прабово Субианто.
Министр обороны Субианто одержал победу на выборах президента Индонезии
  • AP
  • © Dita Alangkara

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, озвученные ЦИК Индонезии.

Отмечается, что Субианто одержал победу в 36 из 38 провинций страны и за рубежом.

Его инаугурация пройдёт 20 октября. Соперники Субианто Ганжар Праново и Анис Басведан не признали поражения и планируют оспорить результаты выборов в Конституционном суде Индонезии. 

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Субианто с победой на президентских выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить