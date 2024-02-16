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Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии

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Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного президента Индонезии Прабово Субианто с победой на президентских выборах.
Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии
  • globallookpress.com

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Прабово Субианто, примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на президентских выборах», — говорится в поздравлении.

Путин добавил, что двусторонние отношения России и Индонезии, которые развиваются по различным направлениям, основаны на традициях дружбы и взаимоуважения. 

Ранее стало известно, что министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто набрал уже более 60% голосов на выборах президента.

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