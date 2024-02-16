Путин поздравил Субианто с победой на выборах президента Индонезии
- globallookpress.com
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Прабово Субианто, примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на президентских выборах», — говорится в поздравлении.
Путин добавил, что двусторонние отношения России и Индонезии, которые развиваются по различным направлениям, основаны на традициях дружбы и взаимоуважения.
Ранее стало известно, что министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто набрал уже более 60% голосов на выборах президента.