Министр обороны Индонезии Субианто лидирует на президентских выборах

Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто набрал уже более 60% голосов на выборах президента. Об этом говорят предварительные данные независимого органа подсчёта голосов на основе результатов голосования с ограниченной выборки избирательных участков.

По данным Cepat Kompas, Субианто получает 60,10% голосов. Бывший министр культуры и образования Анис Басведан набрал 21,69% голосов, экс-губернатор Центральной Явы Ганжар Праново — 18,12% голосов.

В Индонезии 14 февраля проводятся всеобщие выборы, в ходе которых избиратели проголосуют за кандидатов на пост президента и вице-президента, а также в парламент.

Сейчас на пост главы государства претендуют три кандидата, для победы нужно получить более 50% действительных голосов. Победитель выборов будет приведён к присяге 20 октября.

В июне 2023 года Прабово Субианто заявил о готовности Индонезии выступить посредником между Украиной и Россией для урегулирования конфликта.