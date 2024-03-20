Премьер Словакии заявил, что на саммите ЕС не будут обсуждать мир на Украине

На саммите ЕС никто не будет говорить о способах достижения мира на Украине — только о войне, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Об Украине мы, конечно, будем говорить несколько часов, там ни разу не будет произнесено слово «мир», будет лишь «война», «оружие», «патроны». Где будем через три года? Там же, где и сейчас», — цитирует его РИА Новости.

При этом Словакия, по словам Фицо, привержена скорейшему перемирию. По мнению политика, лучше десять лет вести переговоры с риском их приостановки в любой момент, чем дать людям больше убивать друг друга.

Ранее Папа Римский Франциск сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит с участием России и Украины.

Владимир Зеленский заявил, что выступает против участия России в данном мероприятии.