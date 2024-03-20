Дуда: тяжело не соглашаться с постулатами и опасениями польских фермеров
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Об этом пишет РИА Новости.
«Тяжело не соглашаться с постулатами и опасениями фермеров. Я считаю, что фермеры заслуживают серьёзного отношения», — сказал он.
Дуда отметил, что имеет огромное уважение к фермерам за то, что в тяжёлые времена, во время пандемии коронавируса, благодаря их работе на полках магазинов в стране всегда были продукты.
Ранее польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни в знак протеста.