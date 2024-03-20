Протестующие фермеры высыпали навоз перед домом родителей спикера сейма Польши

Польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни в знак протеста.

«Были заблокированы ворота, дорога к дому моих родителей... Навоз также оказался на дороге, поэтому, видимо, соответствующие службы займутся этим делом», — цитирует его РИА Новости.

Холовня подчеркнул, что не живёт по этому адресу, и призвал протестующих аграриев не использовать таких методов.

«Никто не должен никогда обижать ничьих родителей... переходить границу, за которой находится личная жизнь каждого из нас. Это путь в никуда», — добавил он.

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее раскритиковал польских фермеров за блокировку границы с Украиной, так как это мешает военному транзиту.

Также сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.