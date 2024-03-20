Протестующие фермеры высыпали навоз перед домом родителей спикера сейма Польши
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«Были заблокированы ворота, дорога к дому моих родителей... Навоз также оказался на дороге, поэтому, видимо, соответствующие службы займутся этим делом», — цитирует его РИА Новости.
Холовня подчеркнул, что не живёт по этому адресу, и призвал протестующих аграриев не использовать таких методов.
«Никто не должен никогда обижать ничьих родителей... переходить границу, за которой находится личная жизнь каждого из нас. Это путь в никуда», — добавил он.
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее раскритиковал польских фермеров за блокировку границы с Украиной, так как это мешает военному транзиту.
Также сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.