Шольц поддержал использование доходов от активов России для поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц официально выразил поддержку инициативе об использовании доходов от замороженных российских активов для оказания военной помощи Киеву.

Выступая 20 марта в нижней палате немецкого парламента, Шольц заявил, что речь идёт о порядка €5 млрд в 2024 году.

«Считаю правильным использовать непредвиденные доходы», — цитирует его РИА Новости.

Шольц добавил, что эти средства необходимо использовать именно для оказания военной помощи Украине.

Ранее Европейская комиссия утвердила идею об использовании доходов от активов России для поддержки Киева.