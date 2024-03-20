Шольц: будущее палестинское государство не должно иметь вооружённых сил
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ФРГ, Евросоюз, Соединённые Штаты и многие другие государства считают, что для решения конфликта необходимо создание палестинского государства.
«Разумеется, путём переговоров. И ясно, что речь идёт о государстве, у которого не будет своих вооружённых сил», — отметил канцлер ФРГ.
Ранее израильский кабмин единогласно одобрил декларативное решение о невозможности одностороннего признания палестинского государства.
В январе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что разрешение конфликта на Ближнем Востоке возможно исключительно за счёт создания палестинского государства и его сосуществования с Израилем.