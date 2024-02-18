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В Израиле утвердили решение о невозможности одностороннего признания Палестины

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Израильский кабмин единогласно одобрил декларативное решение о невозможности одностороннего признания палестинского государства.
В Израиле утвердили решение о невозможности одностороннего признания Палестины
  • РИА Новости

Вместе с этим было утверждено решение о противодействии международному давлению в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

«Урегулирование, насколько оно будет достигнуто, будет осуществляться исключительно путём прямых переговоров между сторонами без предварительных условий», — цитирует заявление канцелярии премьера Израиля РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.

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