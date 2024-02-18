В Израиле утвердили решение о невозможности одностороннего признания Палестины
- РИА Новости
Вместе с этим было утверждено решение о противодействии международному давлению в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.
«Урегулирование, насколько оно будет достигнуто, будет осуществляться исключительно путём прямых переговоров между сторонами без предварительных условий», — цитирует заявление канцелярии премьера Израиля РИА Новости.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.