В Израиле утвердили решение о невозможности одностороннего признания Палестины

Израильский кабмин единогласно одобрил декларативное решение о невозможности одностороннего признания палестинского государства.

Вместе с этим было утверждено решение о противодействии международному давлению в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

«Урегулирование, насколько оно будет достигнуто, будет осуществляться исключительно путём прямых переговоров между сторонами без предварительных условий», — цитирует заявление канцелярии премьера Израиля РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.