Генпрокуратура ФРГ взяла на себя расследование утечки содержания разговора немецких военных, во время которого обсуждалась возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus.

Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя ведомства.

Генпрокуратура начала расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в «тайной агентурной деятельности».

Ранее Государственная дума приняла обращение к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения, а также в нанесении ущерба российской гражданской инфраструктуре.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.