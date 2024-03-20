Spiegel: генпрокуратура ФРГ взяла на себя расследование утечки из бундесвера
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Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя ведомства.
Генпрокуратура начала расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в «тайной агентурной деятельности».
Ранее Государственная дума приняла обращение к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения, а также в нанесении ущерба российской гражданской инфраструктуре.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.