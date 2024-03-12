Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева

Государственная дума приняла обращение к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения, а также в нанесении ущерба российской гражданской инфраструктуре.

Обращение принято на пленарном заседании нижней палаты российского парламента, пишет ТАСС.

Депутаты заявили, что считают принципиально важным, своевременным и необходимым обратиться к немецким парламентариям на фоне обнародования переговоров немецких офицеров о поставках на Украину крылатых ракет Taurus и их использования ВСУ для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры в России, в том числе по Крымскому мосту.

Российские парламентарии призвали провести объективное расследование участия немецких военных в боевых действиях на территории Украины.

Ранее комитет бундестага по контролю деятельности спецслужб пришёл к выводу, что утечка разговоров немецких офицеров, обсуждавших возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, произошла в результате «российской операции».