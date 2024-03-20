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Politico: в Киеве обещают отблагодарить США ресурсами из России в случае победы

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Киев расплатится с США природными ресурсами из России в случае, если одержит над ней «победу», утверждает бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Politico: в Киеве обещают отблагодарить США ресурсами из России в случае победы
  • Gettyimages.ru
  • © Libkos

По его словам, которые приводит газета Politico, Киев в случае победы над Россией готов передать Вашингтону её нефть, газ, алмазы, а также мех.

«Если мы проиграем, не будет вопроса о деньгах — это станет вопросом о том, как Запад сможет выжить», — добавил он.

По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, пока на Украине рассуждают о «возможности» победы над Россией, в США признают, что украинский фронт трещит и сыпется.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне видят постепенное продвижение ВС России в зоне СВО.

Премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы вооружения ей ни передавал Запад.

Издание The Hill писало, что Украина не в состоянии одержать победу в конфликте с Россией.

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