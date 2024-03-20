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Президент Лаоса Сисулит поздравил Путина с победой на выборах

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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит направил поздравительное послание Владимиру Путину после его переизбрания на пост президента России.
Президент Лаоса Сисулит поздравил Путина с победой на выборах
  • AFP
  • © Shuji Kajiyama

Об этом сообщает лаосское агентство Lao News Agency.

«От имени народа Лаоса и от себя лично хотел бы выразить вашему превосходительству искренние поздравления с убедительной победой на выборах и возможностью исполнять обязанности президента России на очередной срок», — отметил Сисулит.

По его словам, результаты выборов отражают доверие и уверенность народа России в способностях руководства Путина.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что власти страны положительно оценивают состоявшиеся выборы президента.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющим результат Путина на президентских выборах в России.

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