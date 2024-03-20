Президент Лаоса Сисулит поздравил Путина с победой на выборах

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит направил поздравительное послание Владимиру Путину после его переизбрания на пост президента России.

Об этом сообщает лаосское агентство Lao News Agency.

«От имени народа Лаоса и от себя лично хотел бы выразить вашему превосходительству искренние поздравления с убедительной победой на выборах и возможностью исполнять обязанности президента России на очередной срок», — отметил Сисулит.

По его словам, результаты выборов отражают доверие и уверенность народа России в способностях руководства Путина.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что власти страны положительно оценивают состоявшиеся выборы президента.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющим результат Путина на президентских выборах в России.