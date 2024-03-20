Президент Лаоса Сисулит поздравил Путина с победой на выборах
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Об этом сообщает лаосское агентство Lao News Agency.
«От имени народа Лаоса и от себя лично хотел бы выразить вашему превосходительству искренние поздравления с убедительной победой на выборах и возможностью исполнять обязанности президента России на очередной срок», — отметил Сисулит.
По его словам, результаты выборов отражают доверие и уверенность народа России в способностях руководства Путина.
Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что власти страны положительно оценивают состоявшиеся выборы президента.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющим результат Путина на президентских выборах в России.