МИД: Казахстан положительно оценивает прошедшие в России президентские выборы
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Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия является стратегическим партнёром и союзником Казахстана.
«Поэтому мы поддерживаем процессы, происходящие в России, и оцениваем выборы положительно», — отметил Смадияров.
Он добавил, что выборы в России — внутреннее дело самой страны.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы государства.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющим результат Путина на президентских выборах в России.