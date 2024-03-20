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МИД: Казахстан положительно оценивает прошедшие в России президентские выборы

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Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что власти страны положительно оценивают состоявшиеся выборы президента.
МИД: Казахстан положительно оценивает прошедшие в России президентские выборы
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия является стратегическим партнёром и союзником Казахстана.

«Поэтому мы поддерживаем процессы, происходящие в России, и оцениваем выборы положительно», — отметил Смадияров.

Он добавил, что выборы в России — внутреннее дело самой страны.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах главы государства.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющим результат Путина на президентских выборах в России.

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