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Захарова: НАТО планирует открыть второй фронт против России в Закавказье

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Задача-максимум НАТО состоит в том, чтобы открыть второй фронт против России в Закавказье, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: НАТО планирует открыть второй фронт против России в Закавказье
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

По её словам, у альянса есть задача-максимум — открыть в Закавказье второй фронт против России и в целом «подпалить заново регион».

Захарова отметила, что те договорённости, которые были достигнуты при посредничестве российской стороны, сработали как красная тряпка для Запада, так как это была дорога к миру, основанная на взаимном учёте интересов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки НАТО расширить присутствие на Кавказе «видны невооружённым глазом». По его словам, эти действия вряд ли способны добавить стабильности в регионе.

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