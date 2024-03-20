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Песков: Россия развивает отношения с Турцией и считает незаконными санкции США

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия развивает отношения с Турцией и считает незаконными вводимые Соединёнными Штатами санкции.
Песков: Россия развивает отношения с Турцией и считает незаконными санкции США
  • РИА Новости

Таким образом представитель Кремля прокомментировал  публикацию в СМИ о том, что власти Турции и США достигли договорённостей по новой системе в вопросе санкций в отношении России.

Песков подчеркнул, что Россия не может комментировать подобные сообщения, поскольку они касаются двусторонних отношений Анкары и Вашингтона.

«Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными», — сказал он.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ужесточение американских санкций против России осложняет торгово-экономические отношения России и Турции.

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