Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям

Власти Турции и Соединённых Штатов достигли договорённостей по новой системе в вопросе санкций в отношении России, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Как пишет газета, ранее Соединённые Штаты незамедлительно вводили санкции в отношении турецких компаний, которых подозревали в ведении коммерческой деятельности с Россией.

«Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой схеме гармонизации санкций, США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу», — говорится в публикации.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ужесточение американских санкций против России осложняет торгово-экономические отношения России и Турции.