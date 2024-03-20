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Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям

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Власти Турции и Соединённых Штатов достигли договорённостей по новой системе в вопросе санкций в отношении России, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
  • © Минобороны России

Как пишет газета, ранее Соединённые Штаты незамедлительно вводили санкции в отношении турецких компаний, которых подозревали в ведении коммерческой деятельности с Россией.

«Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой схеме гармонизации санкций, США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу», — говорится в публикации.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ужесточение американских санкций против России осложняет торгово-экономические отношения России и Турции.

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