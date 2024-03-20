Politico: глава ЕК представит предложения по реформе процедуры вступления в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 20 марта, представит предложения, касающиеся реформирования процедуры вступления стран в Европейский союз.

Об этом пишет газета Politico.

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня представит предложения, которые изменят то, как новые члены вступают в ЕС», — говорится в публикации.

По данным издания, в качестве нового правила хотят ввести поэтапную процедуру вступления в ЕС. Это необходимо для того, чтобы такие страны, как Украина или Молдавия, могли получить доступ к некоторым привилегиям стран ЕС, не будучи при этом полноправными членами. Предложение предусматривает постепенное присоединение стран-кандидатов к единому европейскому рынку.

Кроме того, ЕК может предложить отказаться от принципа единогласия при принятии важных решений и ввести вместо него принцип квалифицированного большинства.

Ранее бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет маловероятно.