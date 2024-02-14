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Экс-глава ЕК Юнкер: вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет маловероятно

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Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сомневается в том, что Украина в ближайшие пять лет станет членом Евросоюза. В интервью газете Neue Zürcher Zeitung он напомнил, что для вступления страны в ЕС есть условия, которые Киеву предстоит выполнить.
Экс-глава ЕК Юнкер: вступление Украины в ЕС в ближайшие пять лет маловероятно
  • РИА Новости

Юнкер отметил, что ранее уже заявлял о «коррупции на всех уровнях» на Украине, за что его начали критиковать. По словам политика, ещё в 1997 году Леонид Кучма «пытался вручить» Юнкеру заявку на членство Украины в Евросоюзе.

«Но я не принял конверт... Даже тогда мне это казалось абсолютно преждевременным», — сказал собеседник газеты.

Юнкер согласен с тем, что у Украины должна быть «перспектива присоединения», но политик выступает против обещаний, которые невозможно выполнить в те сроки, к которым стремится Украина.

Более реалистичным сценарием экс-глава Еврокомиссии считает «постепенное сближение» или «почти членство» Украины в ЕС.

Ранее лидеры европейских стран в ходе саммита в Брюсселе не установили сроков начала переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе.

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