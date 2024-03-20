Глава концерна Nammo: Европе необходимо сделать доступнее мощности для ВПК

Глава совместного оборонного концерна Финляндии и Норвегии Nammo Мортен Брандтцег высказал мнение, что европейским странам необходимо сделать более доступными мощности для военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«На мой взгляд, мы должны ещё больше нарастить производство вооружений. У нас начался хороший тренд, но мы должны продолжать работать ещё быстрее», — сказал Брандтцег.

По мнению главы концерна, в настоящий момент Европа находится в промышленной войне за производственные мощности.

Брандтцег также выразил уверенность, что Европе необходимо прибегнуть к опыту Соединённых Штатов, где оборонным предприятиям предоставляется приоритет в ресурсах в кризисные периоды.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Европейский союз наращивать долги ради развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности стран объединения.