Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Европейский союз наращивать долги ради развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности стран объединения.

Как он написал в своём блоге, «существующие склады вооружений истощены».

Боррель призвал страны союза развивать оборонный потенциал и пополнять запасы вооружений, «продолжая оказывать адекватную военную поддержку Украине».

Он отметил, что «в последнее время начались дебаты о совместном займе стран ЕС для поддержки усилий, необходимых для инвестиций в общеевропейский оборонный потенциал и оборонную промышленность».

По его словам, ранее страны ЕС уже назанимали средств для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, и он не понимает, почему нельзя снова взять взаймы денег для наращивания оборонной промышленности.

Ранее Боррель заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов.