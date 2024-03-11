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Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Европейский союз наращивать долги ради развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности стран объединения.
Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolas Economou / NurPhoto

Как он написал в своём блоге, «существующие склады вооружений истощены».

Боррель призвал страны союза развивать оборонный потенциал и пополнять запасы вооружений, «продолжая оказывать адекватную военную поддержку Украине».

Он отметил, что «в последнее время начались дебаты о совместном займе стран ЕС для поддержки усилий, необходимых для инвестиций в общеевропейский оборонный потенциал и оборонную промышленность».

По его словам, ранее страны ЕС уже назанимали средств для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, и он не понимает, почему нельзя снова взять взаймы денег для наращивания оборонной промышленности.

Ранее Боррель заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов.

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