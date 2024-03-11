Боррель призвал увеличивать долги ЕС ради обороны
- Gettyimages.ru
- © Nicolas Economou / NurPhoto
Как он написал в своём блоге, «существующие склады вооружений истощены».
Боррель призвал страны союза развивать оборонный потенциал и пополнять запасы вооружений, «продолжая оказывать адекватную военную поддержку Украине».
Он отметил, что «в последнее время начались дебаты о совместном займе стран ЕС для поддержки усилий, необходимых для инвестиций в общеевропейский оборонный потенциал и оборонную промышленность».
По его словам, ранее страны ЕС уже назанимали средств для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, и он не понимает, почему нельзя снова взять взаймы денег для наращивания оборонной промышленности.
Ранее Боррель заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов.