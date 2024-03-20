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Трамп: США должны финансировать работу НАТО справедливо, не платя чужую долю

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Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что Соединённым Штатам следует финансировать работу Североатлантического альянса на справедливых условиях, не платя чужую долю.
Трамп: США должны финансировать работу НАТО справедливо, не платя чужую долю
  • AP

Об этом политик заявил в интервью телеканалу GB News.

«США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что Вашингтон останется приверженным своим обязательствам в рамках НАТО, если остальные члены альянса будут финансировать работу блока на равных условиях. 

Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не верит в желание НАТО защитить США.

В феврале газета The New York Times сообщала, что внутри Североатлантического альянса состоялись переговоры о перспективах НАТО в случае возможного выхода из него США при президентстве Дональда Трампа. 

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