Трамп: США должны финансировать работу НАТО справедливо, не платя чужую долю

Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что Соединённым Штатам следует финансировать работу Североатлантического альянса на справедливых условиях, не платя чужую долю.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу GB News.

«США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что Вашингтон останется приверженным своим обязательствам в рамках НАТО, если остальные члены альянса будут финансировать работу блока на равных условиях.

Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не верит в желание НАТО защитить США.

В феврале газета The New York Times сообщала, что внутри Североатлантического альянса состоялись переговоры о перспективах НАТО в случае возможного выхода из него США при президентстве Дональда Трампа.