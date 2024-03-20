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Сенатор Пушков: ситуация с зерном показала истинное отношение Франции к Украине

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что присоединение Франции к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины показало истинное отношение Парижа к Киеву.
Сенатор Пушков: ситуация с зерном показала истинное отношение Франции к Украине
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Об этом он написал в Telegram.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Франции поддержали и присоединились к призывам Польши ограничить ввоз сельхозпродукции в Европейский союз с Украины.

«Как дело доходит до зерна — так дружба дружбой, а табачок врозь. Сразу же выясняется, что ни Франции как стране, ни Польше как стране Украина не нужна», — написал Пушков.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в эфире RT, что риторика президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину является бегством президента от внутриполитических проблем.

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