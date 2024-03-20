МККК: семьи пропавших в зоне СВО связывались с комитетом около 130 тысяч раз

С Международным комитетом Красного Креста около 130 тыс. раз связывались семьи пропавших без вести в зоне СВО из 47 стран.

Об этом заявил глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу.

По его словам, организация обрабатывает огромное количество информации, «чего очень давно не видели в МККК».

«Как только семьи узнают что-то, они спонтанно звонят или отправляют электронные письма, чтобы сообщить нам об этом», — цитирует Кассу РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что вся эта информация должна выверяться, так как что-то может быть надёжным, а что-то — нет.

Ранее хакеры взломали сайт Российского Красного Креста.

В сентябре глава делегации организации в Москве Борис Мишель сообщил, что Международный комитет Красного Креста ведёт необходимую работу по поиску пропавших на территории Украины россиян.