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Минобороны: США формируют ментальный театр военных действий с новым оружием

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Военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения.

Об этом в статье журнала «Арсенал Отечества» заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

По его словам, ментальная сфера становится сегодня областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом.

«Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», — цитирует Ильницкого РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад делает всё, чтобы превратить Украину в антироссийское государство.

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