Минобороны: США формируют ментальный театр военных действий с новым оружием
Об этом в статье журнала «Арсенал Отечества» заявил советник министра обороны России Андрей Ильницкий.
По его словам, ментальная сфера становится сегодня областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом.
«Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», — цитирует Ильницкого РИА Новости.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад делает всё, чтобы превратить Украину в антироссийское государство.