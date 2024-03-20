МИД Мексики заявил об отказе принять депортированных из Техаса мигрантов

Правительство Мексики ни при каких обстоятельствах не намерено принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе планируют депортировать на её территорию.

С таким заявлением выступили в МИД латиноамериканской страны, передаёт РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Мексика признает важность единой иммиграционной политики и двусторонних усилий с США, чтобы миграция людей была «безопасной, упорядоченной и с уважением к их правам человека».

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что иммиграционная политика не должна зависеть от законодательных решений штата или местных органов власти.

«В этом смысле Мексика ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас», — говорится в заявлении.

Ранее газета DMN не исключила выхода Техаса из состава США.

Также американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Соединённые Штаты стали убежищем для самых опасных преступников со всего мира.