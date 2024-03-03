Газета DMN не исключила выхода Техаса из состава США
- AP
По данным издания, многие кандидаты разделяют точку зрения, согласно которой для достижения независимости штату следует выйти из состава США.
«По мере приближения «супервторника» избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться», — говорится в материале.
Авторы статьи подчеркнули, что они обеспокоены большим числом кандидатов, подписавших обязательство «Заберём Техас назад».
Ранее сообщалось о решении губернатора Флориды Рона Десантиса направить в Техас дополнительные силы Нацгвардии.