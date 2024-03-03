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Газета DMN не исключила выхода Техаса из состава США

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Техас может выйти из состава Соединённых Штатов после «супервторника», когда во многих штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны. Такие опасения высказала местная газета The Dallas Morning News (DMN).
Газета DMN не исключила выхода Техаса из состава США
  • AP

По данным издания, многие кандидаты разделяют точку зрения, согласно которой для достижения независимости штату следует выйти из состава США.

«По мере приближения «супервторника» избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться», — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что они обеспокоены большим числом кандидатов, подписавших обязательство «Заберём Техас назад».

Ранее сообщалось о решении губернатора Флориды Рона Десантиса направить в Техас дополнительные силы Нацгвардии.

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