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Антонов: Россию не волнуют оценки недружественных стран относительно выборов

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россию абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов её прошедших президентских выборов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Мы никого не учим, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию. Требуем такого же отношения к себе», — сказал Антонов.

Ранее советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду заявили демарш в связи с агитационными публикациями британских диппредставительств в России в период проведения президентских выборов.

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