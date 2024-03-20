Антонов: Россию не волнуют оценки недружественных стран относительно выборов
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.
«Мы никого не учим, как организовывать электоральный процесс и укреплять демократию. Требуем такого же отношения к себе», — сказал Антонов.
Ранее советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду заявили демарш в связи с агитационными публикациями британских диппредставительств в России в период проведения президентских выборов.