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В Госдепе заявили, что США не намерены посылать войска на Украину

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Соединённые Штаты не собираются размещать свои войска на Украине, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
В Госдепе заявили, что США не намерены посылать войска на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Я бы лишь эхом повторил только что сказанное: президент (США Джо. — RT) Байден очень ясно давал понять, что Соединённые Штаты не готовы посылать войска на Украину», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить контингент на Украину.

При этом французский президент Эммануэль Макрон в беседе с подростком в Марселе пообещал сделать всё для недопущения эскалации на Украине.

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