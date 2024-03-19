В Госдепе заявили, что США не намерены посылать войска на Украину

Соединённые Штаты не собираются размещать свои войска на Украине, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Я бы лишь эхом повторил только что сказанное: президент (США Джо. — RT) Байден очень ясно давал понять, что Соединённые Штаты не готовы посылать войска на Украину», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить контингент на Украину.

При этом французский президент Эммануэль Макрон в беседе с подростком в Марселе пообещал сделать всё для недопущения эскалации на Украине.