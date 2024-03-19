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WP: кадры с БПЛА ставят под сомнение версию Израиля о гибели журналистов в Газе

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Кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом одного из погибших в Газе журналистов, ставят под сомнение версию произошедшего, выдвинутую Израилем. Об этом пишет The Washington Post.
WP: кадры с БПЛА ставят под сомнение версию Израиля о гибели журналистов в Газе
  • AP
  • © Ariel Schalit

Четыре палестинских журналиста погибли в результате ракетного удара, нанесённого по автомобилю. Армия обороны Израиля заявила, что в одном из погибших был опознан террорист, управлявший летательным средством и представлявший угрозу для израильских военных.

Однако на кадрах, которые были сняты с беспилотника, не было видно израильских солдат, самолётов или иной военной техники. Это, по мнению автора статьи, поднимает вопросы о причинах нападения.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил об израильском вертолёте, атаковавшем ожидавших гуманитарной помощи жителей Газы.

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