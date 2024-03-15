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Al Jazeera: врачи сообщили о 20 погибших после удара ЦАХАЛ по жителям Газы

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Число погибших в результате удара ВС Израиля по Газе выросло до 20, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины, число пострадавших уже достигает 155.

Как утверждает телеканал, 20 погибших палестинцев были доставлены в больницу «Аль-Шифа», раненых приходится располагать на полу.

Медицинские бригады не могут справиться с объёмом работ из-за количества пострадавших и характера их ранений, говорится в сообщении.

По имеющимся данным, израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке в Газе, где собралась толпа людей, ожидающих гуманитарную помощь. Журналисты сообщают, что удар был нанесён израильским вертолётом.

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