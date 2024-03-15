Al Jazeera: врачи сообщили о 20 погибших после удара ЦАХАЛ по жителям Газы
Как утверждает телеканал, 20 погибших палестинцев были доставлены в больницу «Аль-Шифа», раненых приходится располагать на полу.
Медицинские бригады не могут справиться с объёмом работ из-за количества пострадавших и характера их ранений, говорится в сообщении.
По имеющимся данным, израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке в Газе, где собралась толпа людей, ожидающих гуманитарную помощь. Журналисты сообщают, что удар был нанесён израильским вертолётом.